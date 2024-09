video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Perché la Metro Linea 6 Napoli fa ancora orario 7-15. Comune e Anm: “Lavoriamo per prolungare alla sera” Anm lavora ai prolungamenti serali, ma mancano macchinisti e capo stazioni. Cosenza: “Aumenteremo il servizio gradualmente” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 6 di Napoli ha riaperto i battenti il 17 luglio scorso dopo 11 anni di chiusura. Attualmente circolano 3 treni su tutta la linea che collega Fuorigrotta a piazza Municipio, con corse ogni 13-14 minuti, dalle 7,30 alle 15,30 di ogni giorno. Un orario provvisorio, come anticipato da Fanpage.it, che nell'accordo siglato a luglio con i sindacati doveva durare solo 3 mesi e concludersi, quindi, a metà ottobre. Ma il Comune e l'Anm stanno lavorando per prorogare l'orario fino a sera. L'auspicio sarebbe di portarlo alle ore 22,00 entro ottobre. Ma si scontra con la penuria di personale. Mancano in particolare macchinisti per guidare i treni e capo stazione.

Anm lavora ai prolungamenti

Anm, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce la Linea 6, a quanto apprende Fanpage.it, sta lavorando all'ottimizzazione delle attuali risorse. Ma sono necessarie ulteriori lavoratori, figure specifiche da reclutare che sono di difficile reperimento sul mercato. L'ultimo concorso per capostazione, conclusosi qualche giorno fa, si è chiuso con un solo vincitore. Troppo poco per poter garantire l'ulteriore turno pomeridiano.

L'alternativa sulla quale si sta lavorando, allora, è l'ottimizzazione dell'organizzazione attuale: ossia una riforma dei turni o la possibilità di riqualificazione del personale interno già assunto, oltre allo scorrimento delle graduatorie. In quest'ultimo caso, oltre a quella per capo stazione, al momento l'altra graduatoria degli idonei è quella degli operatori di esercizio, ossia gli autisti di bus, che però non hanno la qualifica per fare i macchinisti o i capi stazione.

Cosenza a Fanpage.it: "Aumenteremo il servizio gradualmente"

L'assessore Edoardo Cosenza, con delega ai Trasporti, spiega a Fanpage.it:

Anm è pronta a fare lo scorrimento delle graduatorie. Certamente ci sono figure come macchinisti e capo stazione che in Italia sono molto ridotte. Aumenteremo il servizio gradualmente, in funzione dei turni in più che riusciamo a fare, con le graduali assunzioni. L'impegno del Comune e di Anm è massimo.

L'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, prima della pausa estiva, aveva annunciato l'intenzione di voler anticipare i tempi, attivando i prolungamenti fino a sera dal 30 settembre. Una richiesta che arriva anche dai cittadini. La metropolitana Linea 6 in questi due mesi di attività ha riscosso un discreto successo di pubblico, anche grazie alla bellezza delle stazioni dell'arte. Un prolungamento dell'esercizio di qualche ora consentirebbe anche ai lavoratori pendolari che fanno orario di ufficio di poter utilizzare la linea per tornare a casa alle 17. Cosa oggi non possibile.