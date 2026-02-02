Metro Linea 2 Napoli, chiusa la stazione Amedeo per un mese: riaprirà il 1 marzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È chiusa da ieri, domenica 1 febbraio, la Stazione di piazza Amedeo della Metro Linea 2, per lavori. Resterà inaccessibile al pubblico fino al 28 febbraio prossimo. Secondo il crono-programma, quindi, dovrebbe riaprire il 1 marzo. L'intervento è a cura di Rfi, il gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, e rientra nella programmazione dei fondi Pnrr. Nella prima fase saranno rifatte le scale, che saranno allargate. I lavori però proseguiranno anche dopo il 1 marzo, per riqualificare l'edificio, ma senza chiudere la stazione. La chiusura della Stazione Montesanto, anche questa da riqualificare con i fondi Pnrr, avverrà subito dopo, dal 1 marzo al 29 maggio.

Il restyling della stazione Amedeo costa 13 milioni

Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it, degli interventi più impattanti che necessitano di chiusura delle due fermate, Amedeo e Montesanto, ovviamente in periodi diversi per non accavallarsi. Le lavorazioni, infatti, sono state riprogrammate su richiesta della Regione Campania, tenendo conto delle richieste dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, per la concomitante interruzione della linea Cumana, gestita da Eav, a causa dei lavori di messa in sicurezza della galleria Monte Olibano, chiusa a seguito di ripetuti eventi sismici dovuti al bradisismo. L'importo complessivo dei lavori è di circa 18 milioni di euro. Per rifare la stazione Amedeo serviranno 13 milioni di euro. La chiusura della fermata consente di accelerare i lavori già in corso, interferenti con l’esercizio ferroviario, per l’ampliamento dei corpi scala. A seguire sono previsti gli interventi di completamento per il miglioramento dell’accessibilità in stazione e per la riqualificazione del fabbricato viaggiatori.

A marzo chiude la stazione Montesanto

Dal 1 marzo al 29 maggio sarà invece inibita la fermata di Napoli Montesanto: gli interventi prevedono la sostituzione completa delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per i viaggiatori. Successivamente, è programmata la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per completare il progetto di ammodernamento e rendere la stazione più funzionale e accogliente, per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro. Durante i periodi di entrambe le interruzioni i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2.