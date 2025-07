Cumana chiusa dopo il terremoto, l’Eav: “La Galleria del Monte Olibano riapre a metà settembre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riaprirà a metà settembre il tunnel del Monte Olibano a Pozzuoli, chiuso dal 18 luglio scorso, a seguito del terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei. A causa del sisma, infatti, sono state rilevate delle crepe rilevanti, che necessitano di lavori di manutenzione. L'Eav, che gestisce la rete su ferro, ha stimato almeno 45 giorni di lavori. Oggi pomeriggio c'è stato un incontro da remoto organizzato da EAV e la Regione Campania con i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, per discutere delle problematiche relative al trasporto ferroviario della linea Cumana. Nel corso dell’incontro EAV ha illustrato quanto segue.

Quando riapre la tratta Bagnoli-Arco Felice della Cumana

Il primo punto all'ordine del giorno è la riapertura della tratta Bagnoli-Arco Felice, interrotta dal 18 luglio. L'EAV, come anticipato da Fanpage.it, ha affidato a qualificati consulenti esterni l’incarico di progettare i necessari interventi per il ripristino della circolazione nella Galleria Monte Olibano. "Si valuterà in prima istanza un adeguato sistema di monitoraggio della galleria – spiega la società – e parallelamente i lavori necessari per riprendere in sicurezza la circolazione nella galleria stessa, interessata da criticità dopo il recente evento sismico del giorno 18 luglio 25. Le attività di verifica sono in corso, i tempi per la riapertura si stimano in circa 45 giorni, con l’obiettivo di riaprire prima dell’inizio dell’anno scolastico".

L'Eav ha poi reso noto che: "A partire dal primo agosto il collegamento ferroviario da Torregaveta ad Arco Felice e viceversa sarà effettuato ogni 30 minuti (anziché ogni ora). Sono in corso verifiche tecniche per valutare la possibilità di avere un collegamento ferroviario da Torregaveta sino a Gerolomini (anziché sino ad Arco Felice)".

In merito alla manutenzione straordinaria al passaggio a livello di via Nuova Agnano della X Municipalità del Comune di Napoli, è in campo l'ipotesi di sospensione del servizio dal 7 al 10 agosto e chiusura al traffico veicolare in via nuova Agnano, in accordo con il Comune di Napoli. In questo modo si elimina un rallentamento a 10 km sul tratto esistente da oltre 15 anni.

Si lavora per ripristinare la circolazione sul tratto interrotto da oltre quindici anni della circumflegrea da Licola a Torregaveta. In tal senso sono stati chiesti i necessari finanziamenti. Infine. l'immissione in servizio nuovo treno TITAGARH FIREMA è prevista per il 2 agosto: si tratta del quindicesimo treno nuovo, oltre ai 13 treni ET 400 revampizzati, per un totale di n. 27 treni in servizio, in grado di consentire anche la imminente apertura della linea 7 (Monte Sant’Angelo).