Metro Linea 1, la lettera del passeggero disabile: “Stazione Dante, bagni chiusi da un anno”

I bagni della metro Linea 1 di piazza Dante chiusi da un anno. "Ho chiesto di andare alla toilette, ma mi hanno risposto che era guasta. Il problema è che la stessa risposta (il bagno è guasto) mi è stata data anche 12 mesi fa", è lo sfogo di un passeggero affetto da disabilità della linea metropolitana in una lettera inviata a Fanpage.it. I bagni della Stazione Dante, in effetti, come verificato da Fanpage.it, sono fuori servizio da diversi mesi. Contattata da Fanpage.it, l'Anm ha spiegato che "ci sono stati dei problemi di vario tipo. Ma entro una decina di giorni dovrebbero essere rimessi in attività".

Ecco cosa scrive il passeggero disabile nella sua lettera:

E conclude:

È difficile pensare che una città come Napoli, con tante opportunità di turismo e tali bellezze naturali, debba soffrire per l’inefficienza e la disorganizzazione nella gestione di cose pubbliche necessarie a persone come me che vorrebbero girare la città in tranquillità e serenità. D’altra parte, come da me sperimentato in varie occasioni, molti locali pubblici, anche quelli che hanno aperto da poco, il bagno per disabili non ce l’hanno proprio. La mancanza del bagno per disabili in questi locali pubblici costringe a pensare alla Metropolitana come unico posto dove poter andare in bagno. Sarebbe interessante sapere di quali persone sono le firme che hanno autorizzato l’apertura di questi locali. Sperando che il Comune non si opponga alla visione dei documenti difendendosi con la pseudo violazione della privacy".