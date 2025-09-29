Metro Linea 1 di Napoli oggi chiude prima: bisogna riparare il buco a piazza Garibaldi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 1 di Napoli oggi, lunedì 29 settembre, chiuderà in anticipo di 2 ore per i lavori di riparazione del foro nella galleria Garibaldi-Centro Direzionale, causato la settimana scorsa dai carotaggi per il complesso Napoli Porta Est, la nuova sede della Regione Campania. Il metrò chiuderà i battenti, quindi, attorno alle ore 21. Altri disagi in vista, quindi, per i viaggiatori, che già questa mattina hanno dovuto fare i conti con lo stop di tutta la linea su ferro, per 2 ore, a causa di un guasto tecnico.

Perché si è fermata la metro stamattina: un guasto elettrico

Ma perché si è fermata la metropolitana Linea 1 questa mattina? A quanto apprende Fanpage.it il guasto tecnico sarebbe stato causato da problemi alla tensione elettrica. In pratica, sarebbe mancata l'energia dalle 8,30 circa. Un guasto ad ogni modo, a quanto si apprende, non legato alla rete di E-Distribuzione, ma a quella interna della metropolitana. Disagi si sono avuti anche per alcune stazioni della metro Linea 6, come Municipio e Chiaia, che sono legate strutturalmente alla Linea 1. La circolazione dei treni, ad ogni modo, è ripresa regolarmente attorno alle 10,00. Per le 2 ore di chiusura, si sono registrati grossi disagi per i viaggiatori, anche considerando che si era in pieno orario di punta, quando lavoratori pendolari e studenti utilizzano i convogli per raggiungere le proprie destinazioni. Molti hanno dovuto fare ricorso ai taxi, considerando la concomitante chiusura per manutenzione programmata anche della metro Linea 2.

Quando chiude la metro Linea 1 oggi, 29 settembre

Oggi, lunedì 29 settembre, la metropolitana Linea 1 chiuderà in anticipo per i lavori di ripristino della galleria nella tratta Garibaldi-Centro Direzionale:

