Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 2 Napoli, stop ai treni per 4 giorni: bus sostitutivi e cancellazioni

Dal 29 settembre al 2 ottobre lavori a Napoli Campi Flegrei: sospesi treni su più linee, attivi bus sostitutivi e cancellazioni.
A cura di Redazione Napoli
Disagi in vista per i pendolari partenopei che usano la linea 2 (quella gestita da Ferrovie dello Stato). Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria una serie di modifiche a causa di lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Campi Flegrei. Per due mattinate consecutive, lunedì 29 e martedì 30 settembre, dalle ore ore 9.30 alle 12.30, i treni non circoleranno tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco. Sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale. Alcuni treni metropolitani e regionali subiranno cancellazioni parziali o totali: tra questi, il MET 5104 terminerà la corsa a Napoli Centrale, mentre il MET 21479 partirà dalla stessa stazione invece che da Campi Flegrei.

Stesso copione il 1° e 2 ottobre, sempre dalle ore 9.30 alle 12.30: la sospensione interesserà il tratto tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara, con bus sostitutivi in funzione tra Villa Literno/Pozzuoli e Campi Flegrei. Previsti tagli a più collegamenti, sia metropolitani sia regionali. Rfi, Reti ferroviarie italiane, avverte che le modifiche possono avvenire anche poco prima o dopo gli orari programmati. Il dettaglio delle fermate e degli orari dei bus è disponibile sui canali Trenitalia. Le fermate dei bus saranno di norma davanti alle stazioni, con eccezioni per Napoli Centrale (terminal di Corso Arnaldo Lucci) e Quarto di Marano (palina Eav via Campana, incrocio viale delle Foibe).

