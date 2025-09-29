napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Ferma su tutta la tratta la Linea 1 della metropolitana di Napoli per un guasto tecnico

Ferma su tutta la tratta la Linea 1 della metropolitana di Napoli per un guasto tecnico: lo ha comunicato l'Anm. Problemi anche sulla Linea 6.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Trasporto pubblico a Napoli

Ferma su tutta la tratta la Linea 1 della metropolitana di Napoli per un guasto tecnico: lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità. Caos totale a Napoli visto che lo stop alla metropolitana ha lasciato a piedi studenti, lavoratori e pendolari da una parte all'altra della città. Alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, centinaia di persone sono rimaste in attesa di capire quando e se la circolazione riprenderà: i più, soprattutto chi era alle prese con orari da rispettare senza alternativa, sono dovuti ricorrere ai taxi. Pieni anche gli autobus: in breve tempo, il traffico è andato in tilt un po' ovunque. Dal Vomero, in molti si stanno affidando alle Funicolari per raggiungere il centro Storico, problemi anche per chi si muove dall'area Nord che invece al momento è letteralmente appiedato.

Problemi anche per la Linea 6, che limita la tratta alle sole Mostra-Chiaia: impossibile, dunque, raggiungere Piazza Municipio, dove si trova anche l'interscambio con la Linea 1 della metropolitana, che come detto è ferma a sua volta. Una settimana, insomma, che inizia sotto i peggiori auspici per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Si registrano infatti disagi anche alle linee urbane degli autobus, a causa del traffico subito congestionato e per le tante persone che stanno affollando le pensiline lungo tutte le zone limitrofe alle stazioni della Linea 1 della metropolitana. Al momento non è chiaro infatti quando il guasto tecnico sarà definitivamente risolto: Anm non ha fatto sapere i tempi di ripristino della Linea, e dunque per cittadini e turisti si naviga, letteralmente, a vista.

Cronaca
Trasporti
Problemi anche alla Linea 6, caos in tutta Napoli
napoli
