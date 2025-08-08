Metro Linea 1 chiusa per picco di dipendenti malati, multa da 40mila euro del Garante: “Fu sciopero occulto”

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha multato i sindacati dei trasporti per il picco di ammalati che ha portato ai disservizi del 28 e 29 marzo sulla metro Linea 1.

Multa da 40mila euro ai sindacati dei trasporti per il picco di dipendenti dell'Anm ammalati che a marzo portò alla chiusura a sorpresa per due giorni consecutivi (28 e 29 marzo) della metro Linea 1 di Napoli. È quanto ha deciso la Commissione di garanzia sugli scioperi che, dopo quelle giornate di disservizi, aveva aperto una istruttoria interna. In quei giorni era in corso una protesta dei lavoratori dopo la sospensione da parte di Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità che gestisce le linee su ferro 1 e 6, di sospendere i bonus delle “competenze variabili” degli stipendi, a seguito di una indagine sulle presunte mancate timbrature dei cartellini. Contemporaneamente, si era registrato un picco di malattie dei dipendenti che aveva portato a chiusure anticipate della metropolitana. Per la Commissione sugli Scioperi si sarebbe trattato di una forma di "sciopero occulto". In gergo chiamato anche "sciopero bianco".

La Commissione di Garanzia ha quindi sanzionato per 40mila euro complessivi i sindacati dei trasporti: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fna, Faisa Cisal, Faisa Confail , Orsa, Trasporti Usb. "La lunga ed approfondita istruttoria svolta – scrive il Garante – ha accertato che il picco di assenze per malattia del personale Anm (Azienda napoletana mobilità) addetto alle linee metropolitane, interessato dallo stato di agitazione aperto dai Sindacati per il mancato pagamento di alcune voci retributive, ha assunto nei giorni indicati un carattere abnorme (73%, 85%, 92%), rispetto al personale di superficie non coinvolto nella vertenza. Le assenze per malattia hanno concretizzato, nella sostanza, una forma di sciopero occulto nel contesto di una situazione di conflittualità governata dalle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, responsabili per non avere esercitato sui lavoratori la propria influenza, dissuadendoli da condotte elusive e dissociandosi inequivocabilmente da comportamenti che hanno provocato gravi disservizi e danni alla cittadinanza".

Non è la prima volta che succede in Anm. Era già accaduto nel 2017, durante gli anni difficili precedenti al concordato preventivo pre-fallimentare, e poi, ancora, nel 2020 in concomitanza con una trattativa sindacale. La Commissione di Garanzia, in merito ai fatti del 28 e 29 marzo 2025 – si legge nella nota – "auspica, per il futuro, che simili episodi non abbiano a ripetersi e ribadisce che continuerà ad assicurare la sua vigilanza per la puntuale applicazione delle norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, anche con riferimento a forme surrettizie di astensioni che possano pregiudicare i diritti costituzionali dei cittadini utenti".