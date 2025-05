video suggerito

Metro Linea 1 chiusa per 40 minuti oggi a Napoli: ferma sull’intera tratta Metro Linea 1 ferma per 40 minuti questa mattina a Napoli. Guasto tecnico. Treni fermi sull’intera tratta. Circolazione ripresa alle 6,40. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Metro Linea1 di Napoli ferma per 40 minuti sull'intera tratta oggi, martedì 20 maggio 2025. Il metrò non ha proprio aperto i battenti all'orario previsto delle 6 del mattino. Treni fermi sull'intera tratta. Lo ha comunicato Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, di proprietà del Comune di Napoli, che gestisce la linea su ferro. La circolazione è poi tornata regolare attorno alle 6,40 circa. Molti disagi per l'utenza. In particolare per i pendolari, che attendevano i treni per recarsi in ufficio. Molti sono stati costretti a ricorrere al taxi.