Caos Metro Linea 1, due guasti in un giorno: si blocca il treno nuovo. E i collaudatori scioperano La metropolitana Linea 1 si è fermata due volte per guasto oggi. Guasto al treno nuovo. I tecnici collaudatori dell’Ansfisa oggi hanno scioperato a Gianturco.

Caos sulla metropolitana Linea 1 vittima di due stop per guasto oggi. Il primo di 4 ore questa mattina, che ha portato alla sospensione dei treni da Dante a Garibaldi. Il secondo, più breve, attorno alle 18,30, a causa di un guasto al treno nuovo, con la chiusura di tutta la tratta per circa un mezz'ora. A complicare le cose la protesta dei tecnici collaudatori dell'Ansfisa, che fanno le prove e le revisioni dei treni vecchi e nuovi, che oggi hanno scioperato per tutta la giornata, con un presidio in via Gianturco.

Due guasti in un giorno, il caos trasporti

La metro Linea 1 si è fermata anche stasera su tutta la tratta dalle ore 18,30 di oggi, venerdì 3 febbraio 2023. Ad annunciarlo è stata la stessa Anm, l'azienda cittadina dei trasporti, che ha spiegato che lo stop dei treni è stato legato a "motivi tecnici". Secondo quanto appreso da Fanpage.it, ci sarebbe stato un guasto al treno nuovo. Lo stop è durato però solo mezz'ora. La circolazione è stata riattivata alle 18,54. La metropolitana si era fermata già stamattina per 4 ore – dalle 8,20 alle 12,20 – sulla tratta Dante-Garibaldi, mentre aveva circolato su quella da Piscinola a Dante.

Lo sciopero dei collaudatori

Disagi per i viaggiatori che si aggiungono a quelli già patiti questa settimana. Mercoledì mattina la metro è stata ferma 4 ore per consentire le revisioni dei treni vecchi. I tecnici collaudatori dell'Ansfisa, ex Ustif, infatti, sono in stato di agitazione a causa del mancato inquadramento contrattuale che si protrae da circa un anno e oggi sono scesi in sciopero.

I tecnici hanno revocato la disponibilità a fare le prove dei treni di notte, per questo c'è il rischio che la metro chiuda sempre più spesso di giorno. Si paventa la possibilità di una chiusura a settimana. Oggi, i dipendenti ex Ustif dell'Ansfisa, l'agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria e autostradale, sono scesi in sciopero per 24 ore. La manifestazione è stata indetta dal sindacato Confsa-Unsa, con un presidio in via Gianturco a Napoli. Sono in corso, comunque, trattative tra Anm e Ansfisa per riuscire a fare le prove dei treni in una sola mattinata, sia revisione ai vecchi treni che prove al nuovo.