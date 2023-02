Trasporto pubblico a Napoli

Ennesima giornata nera per i trasporti a Napoli: da stamane la metro funziona a metà Ancora un disservizio per la linea 1 della metro di Napoli. Circolazione limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante.

Per l'ennesimo giorno i napoletani devono accontentarsi di una metropolitane stile cometa di Halley: dalle ore 8:20 di oggi, venerdì 3 febbraio, «la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante», come recita un tweet di Anm, l'azienda napoletana di mobilità.

I disservizi sul fronte trasporti si sono incrementati in maniera possente negli ultimi mesi, l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza sempre più in difficoltà, così come il sindaco Gaetano Manfredi che ieri ai giornalisti ha dovuto dar conto ancora una volta dei disservizi del metrò.

Le linee del tram 1 e 4 da giovedì 2 febbraio sono sospese a causa di lavori stradali da piazza Municipio e lungo via Colombo; il tram numero 2, invece, passa una volta ogni 12 minuti.

Intanto, la Linea 1 potrebbe chiudere una volta a settimana di mattina per le prove dei treni nuovi e le revisioni di quelli vecchi, se non si risolve la vertenza dei tecnici collaudatori di Ansfisa, che protestano per la mancanza di risorse per gli straordinari notturni. Oggi, i dipendenti ex Ustif dell'Ansfisa, l'agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria e autostradale, saranno in sciopero per 24 ore, indetto dal sindacato Confsa-Unsa, con un presidio in via Gianturco a Napoli.