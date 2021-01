Metro, bus e funicolari con orario ridotto fino al 10 gennaio. Sono stati prorogati di altri 10 giorni i tagli ai trasporti pubblici dell'Anm, dopo la riunione fatta in Regione Campania a fine anno, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus sugli spostamenti e per il ritardo della ripartenza dell'anno scolastico in presenza. Palazzo Santa Lucia, infatti, ha già annunciato che da giovedì 7 gennaio torneranno in classe solo prime e seconde elementari. La metropolitana e le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto continueranno quindi a chiudere con 2 ore di anticipo, attorno alle 21-21,30, anche per tutta questa settimana. Un nuovo incontro con i rappresentanti dei lavoratori dei trasporti è previsto per il 7 gennaio e in quell'occasione si affronterà anche la programmazione del servizio per il prossimo mese.

Metro, bus e funicolari, gli orari fino al 10 gennaio

Per fronteggiare la pandemia del Covid19, oltre alla nuova programmazione del servizio, l'Anm ha anche previsto la formazione professionale per 800 dipendenti, per 38.850 ore, in 3 mesi, che andrà avanti fino ad aprile-maggio. Intanto, proseguono questa settimana i tagli ai trasporti di Napoli partiti il 3 dicembre scorso. Ecco gli orari:

METRO LINEA 1: Chiusura alle 20,30 anziché alle 23 (fino alle 20.00 da Piscinola a Garibaldi e fino alle 20.30 da Garibaldi a Piscinola, con corse ogni 10 minuti. A integrazione delle corse metro del mattino, attiva Linea bus 665A con due corse alle ore 6.00 e alle 6,15. Chiuse le seconde uscite Rione Alto, Montedonzelli, Montecalvario, Salvator Rosa. Resta chiuso anche il corridoio di collegamento Museo/Cavour (metro Linea 1 – Linea 2 Trenitalia)

prima corsa da Garibaldi ore 6,50

da ore prima corsa da Piscinola ore 6,30

da ore ultima corsa da Garibaldi ore 21,10 ;

da ore ; ultima corsa da Piscinola ore 20,50;

FUNICOLARE CENTRALE/CHIAIA/MONTESANTO:

ultime corse ore 20,00 .

. Funicolare Mergellina resta chiusa al pubblico – attiva Linea bus 621 (servizio sostitutivo)

BUS, TRAM E FILOBUS

Riduzione del nastro orario di esercizio delle Linee di superficie alla fascia oraria 5.30 – 22.00, ad eccezione delle direttrici portanti che vengono confermate anche oltre le ore 22.00. Resta invariata l'offerta nelle fasce orarie di punta della giornata delle linee bus a maggiore frequentazione e dei collegamenti con le aree periferiche di Napoli e i Comuni limitrofi. Riduzione dell’offerta sulle linee a bassa domanda di mobilità tra cui Alibus. Sospese le Linee scolastiche. Sospese le Linee notturne. Linea bus 665A a integrazione del servizio metro Linea 1, effettua due corse alle ore 6.00 e alle ore 6,15 dal lunedì al venerdì.