Trasporto pubblico a Napoli

Metro 1 Vanvitelli chiusa fino al 27 ottobre in direzione Piscinola: le stazioni alternative La stazione Vanvitelli direzione Piscinola sarà chiusa dal 18 settembre al 27 ottobre per i lavori di manutenzione trentennale e nel weekend previsti più viaggiatori al Vomero a causa delle corse notturne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Stazione Vanvitelli della metro linea 1 a mezzo servizio per oltre un mese a causa dei lavori di manutenzione. Da lunedì 18 settembre al 27 ottobre prossimo sarà chiusa la banchina direzione Piscinola per consentire la sostituzione delle scale mobili e degli ascensori. I viaggiatori di Vanvitelli per arrivare a Piscinola dovranno utilizzare le altre stazioni. L'Anm suggerisce Quattro Giornate e Medaglie d'Oro. L’azienda si è scusata "per il temporaneo disagio". La stazione metro Vanvitelli, infatti, è una delle più frequentate della città, considerando che proprio qui, in particolare nel fine settimana, scendono tantissimi giovani che vogliono poi frequentare la movida vomerese.

Banchina Vanvitelli direzione Piscinola chiusa un mese e mezzo

Un afflusso di viaggiatori che probabilmente aumenterà nelle prossime settimane a seguito della reintroduzione delle corse prolungate notturne del metrò fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato. È presumibile, infatti, che tantissimi giovani che arrivano al Vomero per frequentare pub, locali e baretti, in particolare dai quartieri dell'area nord, come Piscinola e Chiaiano, ma anche dall'area nord della provincia, usufruiranno delle corse prolungate per poter intrattenersi un po' di più. Per il rientro a casa, però, fino alla fine di ottobre, non potranno utilizzare la fermata Vanvitelli, ma dovranno allungarsi a Quattro Giornate o a piazza Medaglie d'Oro.

Nel weekend previsti più viaggiatori al Vomero per le corse notturne

I prolungamenti, intanto, partiranno venerdì 15 settembre. L'Anm, come anticipato da Fanpage.it, per consentire controlli adeguati ha anche deciso di rafforzare le squadre di controllori che stazioneranno nei pressi dei tornelli, impedendo a chi non ha il biglietto di entrare.

I lavori sulle scale mobili e gli ascensori della stazione Vanvitelli rientrano nel grande progetto di manutenzione trentennale, con una gara da 12 milioni di euro in due lotti. L'Anm sta provvedendo a restaurare tutte le stazioni progressivamente, mentre si è riusciti a scongiurare la chiusura totale delle fermate, per la durata degli interventi, che inizialmente era stata prevista, con chiusura da 2 a 4 mesi.

Ecco di seguito il comunicato Anm sui lavori alla stazione Vanvitelli: