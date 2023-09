Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 Napoli, arrivano più controllori: chi non ha il biglietto sarà bloccato ai tornelli In servizio da questa settimana ai tornelli delle stazioni della metro Linea 1 i nuovi controllori che impediranno l’accesso a chi è senza ticket di viaggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rafforzati i controllori sulla metropolitana Linea 1 di Napoli. Da questa settimana entreranno in servizio le nuove squadre di controllori OPI con 18 unità in più che presidieranno i tornelli delle stazioni della metro, impedendo l'accesso a chi non ha il biglietto. I controllori saranno in servizio su due turni e copriranno tutto l'orario di esercizio della metropolitana, fino alle 23,00 nei giorni feriali e fino alle 2,00 di notte il venerdì e il sabato, quando partiranno i prolungamenti delle corse notturne, da venerdì 15 settembre prossimo.

Nelle stazioni metro ci saranno i controllori ai tornelli

L'ordine di servizio con l'istituzione della nuova squadra di controllori è partito questa settimana. I controllori OPI saranno presenti ai varchi dei tornelli e saranno impiegati nei controlli anti-evasione e gestione dei flussi di viaggiatori. Lavoreranno in supporto ai verificatori di titoli di viaggio. Si tratta di quasi tutti capitreno che daranno un valido supporto per aumentare i controlli contro i "furbetti" che vogliono viaggiare a scrocco senza pagare il biglietto. "Ancora una volta – commenta Nino Simeone, presidente della commissione comunale Mobilità – i lavoratori dimostrano grande disponibilità e senso di appartenenza all'azienda, mettendosi a disposizione con spirito di sacrificio per migliorare il servizio".

Il piano dell'Anm: "Stop evasione"

Il provvedimento dell'Anm, l'azienda che gestisce la metro Linea 1, prevede che "da questa settimana sarà avviata l'attività OPI in maniera strutturata con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'evasione-elusione, con intervento attivo nella gestione dei flussi ai varchi e consentendo l'accesso esclusivamente ai viaggiatori muniti di regolare titolo di viaggio. In caso di emergenza o di criticità di circolazione, gli OPI interverranno partecipando alle operazioni di salvaguardia e sicurezza dei viaggiatori".