Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, si fermano ascensori e scale mobili: bisogna fare la manutenzione 30ennale Solo due offerte sono arrivate al Comune. I lavori partiranno a breve. Simeone: “Vigileremo sulla durata e qualità dei lavori e per evitare disagi all’utenza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si fermano ascensori e scale mobili della metropolitana Linea 1. Bisogna fare il lavori di manutenzione 30ennale. Il Comune di Napoli ha aggiudicato la gara da 12 milioni di euro, in due lotti, per avviare le attività, che inizieranno nelle prossime settimane. Si tratta di rinnovare e ammodernare tutti gli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili). Le stazioni Rione Alto, Piscinola, Vanvitelli e Montedonzelli sono andate alla ditta napoletana Del Bo spa, per 6,2 milioni. Le altre stazioni alla romana Marrocco Elevators S.r.l, per 6,3 milioni.

I lavori saranno organizzati in modo tale da consentire comunque agli utenti di raggiungere le banchine dei treni senza difficoltà. Tutto sarà organizzato per ridurre al minimo il tempo dei lavori e i disagi. "Vigileremo affinché non ci siano problemi per l'utenza", commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti

Al termine per la presentazione delle offerte il 12 settembre scorso, infatti, sono arrivate solo due offerte, una per ciascun lotto. "Finalmente è stato aggiudicata la gara per la sostituzione degli impianti di sollevamento nelle stazioni della metropolitana di Napoli che avevano superato i 30anni di vita – commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – Si tratta della prima tratta che collegava Piscinola con Piazza Vanvitelli".

Leggi anche Chiusa via Matteo Renato Imbriani domani 21 ottobre per lavori: le strade alternative

"Appena verranno definiti gli ultimi provvedimenti amministrativi – conclude Simeone – le due aziende potranno intervenire su tutti gli impianti di sollevamento (ascensori e scale mobili) presenti nelle prime stazioni della metropolitana che ricordo furono aperte al pubblico nel Marzo 1993: inaugurata la prima tratta da Vanvitelli a Colli Aminei, che si snoda per 4 km e nel Luglio 1995: inaugurata la tratta da Colli Aminei a Piscinola – 5 km".