Meteo Napoli e Campania: pioggia e temporali nel fine settimana del 16-18 settembre Pioggia e temporali nel fine settimana che inizia venerdì 16 settembre: solo dal pomeriggio di domenica 18 settembre tornerà qualche raggio di sole.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la pioggia nel fine settimana che inizia venerdì 16 settembre: il clima subirà infatti un drastico cambiamento dovuto a due forti perturbazioni che dal Nord Italia si stanno spostando verso il centro-sud. Si tratta dell'uragano atlantico Danielle al quale si è aggiunto anche una perturbazione polare arrivata dalla Svezia: e così mentre al Nord le temperature sono crollate, le perturbazioni hanno iniziato la discesa della penisola, e arriveranno presto anche in Campania, dove venerdì 16 e sabato 17 sono previste forti piogge e potenziali temporali. Non ci sono ancora allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, ma la sensazione è che nelle prossime ore verrà diramato il bollino giallo. Solo da domenica 18 dovrebbe tornare il cielo parzialmente nuvoloso, con la fine della pioggia.

Il professore Adriano Mazzarella, meteorologo, fisico e già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, aveva già spiegato in una intervista a Fanpaget.it che "a partire dal 15 settembre, e fino a fine mese, il clima sarà instabile", e che si assisterà "a giornate caratterizzate da forte instabilità dovuta all'arrivo delle perturbazioni atlantiche che si scontreranno in una vera e propria "battaglia" meteorologica. Quindici giorni dunque di anticipo dell'autunno, dove alterneremo giacche alle mezze maniche". E aveva anche invitato "il Comune di Napoli, così come tutti gli altri comuni della Campania, a ripulire bene le caditoie prima dell'inizio del tempo instabile prolungato, altrimenti le acque piovane potrebbero trovare le vie di fuga ostruite e questo causerebbe molti danni".