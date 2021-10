Meteo Napoli e Campania: pioggia e freddo nel fine settimana 9-10 ottobre Fine settimana del 9 e 10 ottobre con pioggia e vento su tutta la regione Campania: allerta su Alta Irpinia e Sannio fino alle 12 di sabato 9 ottobre, ma non è escluso che l’allerta possa essere prorogata anche successivamente per le altre zone. Il quadro peggiorerà infatti domenica 10 ottobre su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana con pioggia e vento su tutta la Campania. Saranno giorni caratterizzati da abbondanti acquazzoni su tutta la regione, accompagnati da forti venti. Situazione particolarmente difficile su Alta Irpinia e Sannio: la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla con precipitazioni locali "anche a carattere di rovescio o temporale e possibile raffiche di vento durante i temporali". L'allerta durerà fino alle 12 di sabato 9 ottobre, ma non è escluso che possa essere prorogata ulteriormente, visto che anche tra sabato e domenica si registreranno ulteriori piogge su tutta la zona dell'interno.

Non andrà meglio meteorologicamente parlando nel resto della Campania: su Napoli, pioggia leggera ma raffiche di vento fino ai 15 chilometri orari, con punte di valori massimi fino ai 22 gradi. Sul Cilento, situazione simile sia sabato che domenica, ma con raffiche di vento che potrebbero causare anche mare mosso in prossimità delle coste più esposte. Piogge invece più intense sia sull'Irpinia e sul Casertano, con forti raffiche di vento. Domenica, le piogge si estenderanno a tutta la regione: al momento non ci sono allerte meteo o criticità emesse dalla protezione civile della Campania, ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare altre segnalazioni in merito. Al momento, l'unica allerta meteo è quella su Alta Irpinia e Sannio per la giornata di domani, sabato 9 ottobre, fino alle 12: poi ci sarà qualche schiarita globale su tutta la regione, prima del nuovo peggioramento atteso nella serata di domani e che continuerà per tutta domenica 10 ottobre.