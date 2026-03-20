Previsioni meteo Napoli e Campania: sole e caldo nel primo fine settimana di primavera 21-22 marzo

La situazione meteo in Campania

Primo fine settimana primaverile con sole e caldo su tutta la Campania: dopo l'improvvisa ondata di gelo caduta in regione, con neve perfino sul Vesuvio oltre che sui monti dell'interno, il meteo torna ad essere stabile con temperature massime vicine ai venti gradi nelle ore più calde e cielo sgombro dalle nubi. L'equinozio di primavera, ovvero il giorno in cui nell'emisfero boreale si passa dall'inverno alla primavera (in quello australe si esce dall'estate e si entra nell'autunno, ndr), cade infatti oggi, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 italiane: e dunque, quest'oggi la luce diurna e il buio della notte saranno esattamente di uguale durata (da cui il nome di equinozio, ovvero "notte eguale", riferito appunto alla durata, ndr).

Sabato 21 marzo le temperature su Napoli e Campania oscilleranno tra i 16 ed i 18 gradi nelle ore più calde, con qualche nuvola di passaggio ancora presente nei cieli della regione, ma senza che portino problemi di instabilità meteorologica. Il vento sarà pressoché assente, e non causerà problemi di alcun tipo, in particolare ai collegamenti con le isole. Domenica 22 marzo le temperature subiranno un ulteriore aumento, avvicinandosi ai 20 gradi soprattutto lungo le coste tirreniche: niente nuvole, cielo soleggiato e insomma un primo fine settimana di primavera perfettamente in linea con le aspettative e perfino con qualche valore di temperatura al di sopra delle medie stagionali. Ma nei prossimi giorni tornerà l'instabilità, sotto forma anche di piogge improvvise e temporali, in particolare nelle zone dell'interne: ma per saperne di più bisognerà attendere i nuovi quadri meteorologici.