Arriva l'estate, anche se solo per quanto riguarda le temperature, che saliranno fino a 30 gradi in tutta la regione entro lunedì prossimo. Sarà un fine settimana di caldo torrido, anche se accompagnato inizialmente da forti perturbazioni. Sarà dunque un fine settimana a due facce: quella della pioggia da una parte e quella delle temperature sopra i trenta gradi centigradi. Colpa di un anticiclone africano che, spinto anche da un altro anticiclone proveniente dalle Azzorre, raggiungerà l'Italia nel fine settimana, "scontrandosi" però con un vortice di bassa pressione che invece già si trova sull'Italia in queste ore e sta scendendo verso sud, raggiungendo anche la Campania.

E dunque se da una parte il venerdì e il sabato saranno caratterizzati da incertezza meteorologica, con probabili rovesci anche violenti ma di breve intensità (fenomeni quest'ultimi tipicamente estivi), le temperature schizzeranno sopra i trenta gradi, in attesa che la cappa di calore giunta dal Nord Africa spazzi via gli ultimi residui del vortice di bassa pressioni che invece sta "conservando" la pioggia in questi giorni. Ma domenica arriverà anche il sole, e con il caldo torrido regalerà una giornata tipicamente estiva sotto tutti gli aspetti, così come le prime giornate della nuova settimana. Il caldo sarà decisamente "rovente", con punte anche di 33 e 34 gradi nelle ore più calde. Al momento non ci sono criticità emesse dalla Protezione Civile Regionale della Campania: ma non è escluso che nelle prossime ore possano essere emanate allerte per il caldo eccessivo. Il consiglio primario è sempre quello di evitare di uscire nelle ore più calde, soprattutto per chi ha pelli più sensibili e problemi respiratori.