Un fine settimana all'insegna del caldo torrido e della pioggia quello in arrivo su Napoli e la Campania: da una parte le piogge, breve ma intesi tipiche dell'estate, dall'altra caldo torrido portato da ben due anticicloni provenienti dal nord Africa e dalle Azzorre, che però non riusciranno a spazzare via del tutto il vortice di bassa pressione che invece porterà all'instabilità climatica.

Il quadro tenderà poi a stabilizzarsi con l'arrivo della prossima settimana, quando oltre al caldo anche il sole la farà da padrone quasi incontrastato. Ma il fine settimana del 12 e 13 giugno sarà particolarmente incerto dal punto di vista meteorologico, con probabili rovesci sull'intera regione e localmente anche piuttosto violenti seppur di breve intensità (fenomeni quest'ultimi che sono tipicamente estivi). Resteranno alte invece le temperature, con il caldo torrido che porterà i valori massimi sopra i trenta gradi. Venerdì e sabato, dunque, caratterizzate dal duplice aspetto di pioggia e caldo. Solo da domenica, invece, inizierà la stabilizzazione del clima, con il ritorno in pompa magna del sole ed una giornata tipicamente estiva sotto tutti gli aspetti: fenomeno che continuerà poi anche nella prossima settimana. Fine settimana dunque caratterizzato dal caldo decisamente "rovente", con punte anche di 33 e 34 gradi nelle ore più calde. Al momento non ci sono criticità emesse dalla Protezione Civile Regionale della Campania: ma non è escluso che nelle prossime ore possano essere emanate allerte per il caldo eccessivo e per i possibili rovesci che sono attesi tra venerdì 11 e sabato 12 giugno.