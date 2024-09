video suggerito

Meteo Napoli e Campania, da mercoledì 2 ottobre tornano pioggia e freddo Due giorni di sole, poi da mercoledì 2 ottobre torna la pioggia: le previsioni meteo per Napoli e la Campania. Non sono escluse nuove allerte meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Breve tregua dal maltempo tra lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre, ma da mercoledì 2 ritorna la pioggia su tutta Napoli e la Campania. Questo il quadro meteorologico imminente per la settimana appena iniziata, la prima di ottobre: l'autunno, insomma, appare e scompare, alternando pioggia e temperature in calo con sole e giornate di caldo. Non si tornerà, ovviamente, ai numeri di metà settembre, ma nel complesso le temperature saranno nella media stagionale o leggermente più alte. Maggior attenzione bisognerà prestare invece alle piogge, che potranno essere anche abbondanti ed improvvise, con tutti i rischi che questo comporta.

"La Natura sta seguendo il suo classico principio della "compensazione", e dunque dopo la forte siccità avremo piogge anche intense, e viceversa ovviamente", ha spiegato in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, che ha aggiunto:

La Natura non segue le equazioni. Certamente le cause di questo sconvolgimento climatico sono molteplici e possono variare. Tra queste ci sono anche le tempeste solari che stanno avvenendo in questo periodo, alterando il corretto flusso delle correnti di aria calda e fredda. E questo senza considerare l'intervento dell'uomo e i cambiamenti che ciclicamente avvengono nel clima, che spesso varia anche da solo.

Da mercoledì 2 ottobre, dunque, il ritorno delle forti piogge: e non sono escluse neppure nuove allerte meteo da parte della Protezione Civile regionale nei prossimi giorni, proprio per intensi rovesci attesi un po' su tutta la regione.