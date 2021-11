Meteo Napoli e Campania, cielo sereno e poche nubi ma da mercoledì in arrivo temporali Giornata di sole su Napoli e la Campania, ma non durerà: già da domani i primi peggioramenti. Nel corso della giornata di oggi, forti raffiche di vento su tutta la regione, non sono escluse nuove allerte meteo. Su Irpinia e Cilento, raffiche anche fino a 33 chilometri orari. Difficili i collegamenti con le isole già stamattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cielo sereno su tutta la Campania nella giornata di oggi, ma la situazione peggiorerà nelle prossime ore. Colpa di una nuova perturbazione pilotata ancora da un profondo ciclone atlantico, in queste ore sulla Francia ma che si sta rapidamente avvicinando all'Italia. Da mercoledì infatti inizierà il peggioramento che durerà per l'intera settimana, fino a domenica. Ma le temperature resteranno ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali, come già si sono registrate in questi giorni.

Quest'oggi, a Napoli si registrano 22 gradi di valori massimi, con venti moderati provenienti da ovest, e dunque quelli di Ponente che portano tipicamente aria calda. Diversa la situazione nel resto della regione: in Cilento qualche debole pioggia, ma i venti di Ponente soffieranno con raffiche di 27 chilometri orari e temperature massime che oscilleranno tra i 19 ed i 21 gradi. In Irpinia, clima leggermente più stabile, con qualche nube di passaggio: ma qui le raffiche arriveranno fino ai 33 chilometri orari. Non è esclusa un'allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale. Nel resto della regione poche nubi e venti che spireranno fino ai 28 chilometri orari, ma rischio piogge pressoché pari a zero. Intanto il forte vento ha fatto già fermare le corse dei traghetti da e per le isole del Golfo di Napoli: a Capri è arrivata solo la nave con i rifornimenti ed i lavoratori pendolari, mentre i collegamenti marittimi restano difficili per Ischia e Procida, sempre a causa del mare agitato causato da raffiche di vento fino a 25 nodi (circa 46,3 chilometri orari) e onde alte fino a due metri. Sospese quasi tutte le corse con aliscafo dal Molo Beverello per Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida.