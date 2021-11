Maltempo, tempesta su Capri: forti raffiche di vento, bloccati i collegamenti con Napoli Ferme le corse dei traghetti da e per Capri: il forte vento che si è abbattuto stanotte sull’isola ha reso il mare agitato e causato non pochi disagi. Arrivata solo la nave con i rifornimenti ed i lavoratori pendolari: il quadro meteorologico, in corso di stabilizzazione, dovrebbe consentire il pieno ripristino delle corse già nella tarda mattinata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Forte tempesta di vento sull'isola di Capri: il maltempo di queste ore che si è abbattuto su tutta la Campania, sul Golfo di Napoli si è trasformato in una autentica tempesta di tipo tropicale, con violenti raffiche di vento e piogge piuttosto intense. A Capri, la situazione più difficile: per tutta la notte, il vento ha raggiunto i 25 noti (ovvero poco sopra i 46 chilometri orari), mandando in tilt i collegamenti marittimi di questa mattina: fermi tutti gli aliscafi, jet e mezzi veloci da e per Napoli e Sorrento. Solo la Caremar è riuscita a rispettare le corse, con la nave delle 5.25 con a bordo camion per gli approvvigionamenti giornalieri ed i lavoratori pendolari provenienti dalla terraferma che ha raggiunto regolarmente l'isola. Partita anche la corsa che ha riportato sul continente un migliaio di turisti che avevano trascorso il ponte di Ognissanti a Capri.

Il mare agitato, tuttavia, non è l'unica costante di queste ore: la Protezione Civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di criticità gialla che finiva proprio nella mattinata di oggi. Forti piogge si sono abbattute un po' ovunque nel pomeriggio di ieri, sia in città che nelle zone dell'interno. Stamane la situazione meteorologica è migliorata, ma si è dovuto fare i conti con i danni causati dal maltempo: rami caduti e strade allagate in particolar modo. All'uscita di via Marina per chi arriva a Napoli provenendo dall'autostrada, l'acqua si era ammassata ed era ancora presente stamattina, costringendo gli automobilisti a "restringere" la carreggiata e provocando un imbuto proprio all'ingresso cittadino.