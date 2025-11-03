Mercoledì i funerali di Aniello Scarpati, poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco

Aniello Scarpati, il poliziotto deceduto. A destra, l’auto di servizio travolta a Torre del Greco

È stata fissata la data dei funerali di Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato sabato 1° novembre a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, mentre era in servizio: le esequie del poliziotto si svolgeranno mercoledì 5 novembre, alle ore 10.30, nella Chiesa Evangelica ADI, in via Fra' Gregorio Carafa, nella zona della Stazione Centrale di Napoli.

Da domani sarà allestita la camera ardente di Aniello Scarpati

Come rende noto la Questura di Napoli, invece, a partire da domani, martedì 4 novembre, sarà allestita la camera ardente per Aniello Scarpati, all'interno della Caserma "Nino Bixio" del IV Reparto Mobile di Napoli, che sorge in via Monte di Dio. La camera ardente dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato sarà accessibile dalle ore 14 alle ore 20 di domani, e poi a partire dalle ore 7 di mercoledì, fino all'ora in cui si svolgeranno i funerali.

La volante della polizia si è scontrata con un suv

L'incidente in cui il poliziotto Aniello Scarpati è morto, mentre il collega Ciro Cozzolino, 38 anni, è rimasto ferito gravemente, si è verificato, come detto, il 1° novembre scorso. I due agenti, a bordo della volante, stavano percorrendo viale Europa a Torre del Greco, quando l'auto di servizio si è scontrata con un suv Bmv, il cui conducente, dopo l'impatto, si è dato alla fuga. Aniello Scarpati è morto sul colpo, mentre Cozzolino è stato portato d'urgenza in ospedale a Napoli, dove è ancora ricoverato in Terapia Intensiva. L'uomo alla guida del suv, un 28enne, si è presentato poi spontaneamente alla polizia ed è stato arrestato: l'uomo è risultato positivo alle droghe.