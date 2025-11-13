Mercatini di Natale a Napoli 2025, il programma con tutte le strade dove trovarli

Mercatini di Natale / foto archivio

A Napoli tornano mercatini e fiere di Natale per il 2025. Presepi, pastori, decorazioni natalizie, dolci tipici e prodotti dell'artigianato partenopeo, come i tradizionali cornetti di porcellana e le statuine di Capodimonte. Piazze, vicoli e strade della città si animano con le casette di legno dove saranno allestite le esposizioni. Ma dove sono i mercatini di Natale più belli? Tra tutti, la Fiera del Presepe e dei Pastori di San Gregorio Armeno, ai Decumani, con le sue botteghe dei maestri artigiani, che si tramandano il mestiere del Presepe Napoletano Seicentesco da generazioni, è sicuramente la più famosa – la cerimonia inaugurale quest'anno si terrà venerdì 14 novembre e sarà dedicata al sassofonista James Senese. Ma ci sono tante altri mercatini di Natale sparsi per la città.

In piazza del Plebiscito dall'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, aprirà il Villaggio di Babbo Natale. Altri mercatini saranno in piazza San Pasquale (artigianato, fumetto e collezionismo) e sul Lungomare di viale Dohrn (antiquariato). Tornano le fiere natalizie in piazza Dante e in piazza Mercato. Non ci saranno, invece, a quanto apprende Fanpage.it, a piazza del Gesù. Mentre le luci di Natale a Napoli si accenderanno domenica 16 novembre alle 18,00, con una cerimonia in piazza Municipio.

I mercatini si tengono generalmente da inizio dicembre fino all'Epifania, offrendo un'ampia varietà di prodotti. Ma in alcuni casi, quest'anno, anticiperanno l'apertura a fine novembre. Ecco di seguito i mercatini di Natale più belli di Napoli nel 2025.

I mercatini di Natale a Chiaia e sul Lungomare di Napoli

La I Municipalità Chiaia, Posillipo, San Ferdinando è stata tra le prima ad approvare le aree dei mercatini di Natale 2025. Confermate le piazze degli anni precedenti. Le novità di quest'anno saranno il Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Plebiscito, aperto dall'8 al 21 dicembre 2025, che ospiterà installazioni, animazioni e laboratori, e i mercatini di antiquariato in viale Dohrn, sul Lungomare. Mentre altri mercatini saranno allestiti nelle piazze iconiche di quartiere:

piazza del Plebiscito: villaggio di Babbo Natale 8-21 dicembre

villaggio di Babbo Natale 8-21 dicembre piazza San Pasquale: fiera dell'artigianato, fumetto, stampe, collezionismo

fiera dell'artigianato, fumetto, stampe, collezionismo viale Dohrn: fiera dell'antiquariato

fiera dell'antiquariato via Cesario Console : mercatini natalizi

: mercatini natalizi Giardini del Molosiglio

Al centro storico mercatini in piazza Dante e piazza Mercato

Nella II Municipalità Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto le fiere natalizie del 2025 non sono state ancora approvate. Ma il bando sarà pubblicato a giorni. Tuttavia, da quanto si apprende, si va verso la conferma delle piazze dell'anno scorso, ad eccezione di piazza del Gesù. I mercatini di Natale saranno, quindi, nelle seguenti strade:

Piazza Dante,

Piazza Mercato,

Largo Berlinguer,

Piazza Carità (entrambi i lati),

Via Cervantes

I mercatini nella III Municipalità Stella-San Carlo Arena saranno posizionati, invece, nelle seguenti piazze:

Piazza Sanità

viale del Poggio

via Lieti

Piazza Gravina

piazza Ottocalli

viale Colli Aminei

via Foria: da angolo palazzo Fuga ad angolo Santa Maria degli Angeli

via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con Vico Santa Maria delle Grazie

piazza Cavour

I mercatini di Natale al Vomero

La V Municipalità che ha competenza sui quartieri Vomero e a Arenella ha approvato già le graduatorie di assegnazione degli stalli dei gazebo per i mercatini di Natale. Saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 22. Vi si troveranno oggetti di artigianato di vario genere e decorazioni ed addobbi per la casa.