Medico del Cardarelli alla Società Europea di Neuroraziologia: il prof Mario Muto nominato componente onorario La nomina è avvenuta durante una cerimonia a Vienna, il professor Muto aveva già ottenuto il titolo di membro onorario presso la Società Scientifica Americana di Neuroradiologia. Il direttore del Cardarelli, D’Amore:”un riconoscimento che certifica una professionalità di assoluta eccellenza internazionale”.

A cura di Vincenzo Piccolo

Un medico napoletano alla Società Europea di Neuroraziologia non si era mai visto in 34 anni di storia di questa istituzione scientifica. Invece Mario Muto, Direttore dell'Unità di Neuroradiologia presso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, ne è stato nominato componente onorario, un riconoscimento che sottolinea il suo contributo scientifico significativo e l'impegno per la Società Scientifica Europea. La sua nomina è stata annunciata durante una cerimonia a Vienna, in cui è stato elogiato per l'eccellenza del suo lavoro.

Antonio d'Amore, direttore generale dell'Azienda Cardarelli, ha elogiato Muto come uno dei cinque italiani a ricevere questo prestigioso riconoscimento: «Mi congratulo con Mario Muto, si tratta di un riconoscimento che certifica una professionalità di assoluta eccellenza internazionale. Il professor Muto è una di quelle figure che permette al nostro ospedale di essere un punto di riferimento di rilievo nel panorama del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Auguro al professor Muto di continuare a essere maestro ed ispiratore per i giovani professionisti e per tutti i colleghi, in virtù del suo straordinario talento e del duro lavoro di cui è testimone.”

Mario Muto aveva già ricevuto nel 2021 il titolo di membro onorario dalla Società Scientifica Americana di Neuroradiologia, attestando ulteriormente la sua competenza nel campo. Questi riconoscimenti sono riflessi nelle attività del reparto di Neuroradiologia del Cardarelli, che è un centro di eccellenza a livello internazionale. Il reparto si distingue in diverse procedure mini-invasive per il trattamento del dolore spinale causato da crolli vertebrali, ernie discali e malformazioni vascolari cerebrali. Inoltre, la Neuroradiologia del Cardarelli collabora con la Neurologia-Stroke Unit per gestire casi di ictus in modo tempestivo ed efficace.

L'ospedale Cardarelli è stato qualificato come struttura "Diamante" dalla Società Europea per lo Stroke Unit, grazie alla rapidità e alla competenza con cui affronta i casi di ictus, trattando circa 400 pazienti all'anno, risultando un centro di riferimento nella Regione Campania per le procedure neuroradiologiche mini-invasive endovascolari e spinale.