Maxi tamponamento nell’Avellinese, cinque vetture coinvolte e 15 feriti

A cura di Enrico Tata

Maxi tamponamento nell'Avellinese nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre. I vigili del fuoco di Avellino hanno comunicato di essere intervenuti alle 16,20 sulla strada statale 7 Ofantina, al Km. 325 nel territorio del comune di Volturara Irpina per un grave incidente che ha coinvolto cinque automobili.

Stando a quanto si apprende, la sala operativa del comando di via Zigarelli ha ricevuto decine di richieste di soccorso e per questo ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella ed una dalla sede centrale di Avellino, coordinate dal Capo Turno Provinciale. Secondo quanto ricostruito dai pompieri, nel violento impatto sono state coinvolte cinque vetture e circa 15 persone sono rimaste ferite.

Quindici feriti: c'è anche una bambina, 36enne in codice rosso

I quindici feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati negli ospedali di Avellino, Sant'Angelo Dei Lombardi ed Oliveto Citra. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita anche una bambina, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Un 36enne residente a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, è stato invece trasportato in codice rosso in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Avellino.

Sul posto anche i carabinieri e i poliziotti per i rilievi del caso e una squadra dell'Anas, che i è occupata della messa in sicurezza della carreggiata e dei veicoli incidentati. La statale Ofantina è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione di tutti i mezzi coinvolti, con gravi ripercussioni, sottolineano i vigili del fuoco in una nota, "sul traffico che collega Avellino all'alta Irpinia".