Maurizio De Giovanni dimesso dall’ospedale Cardarelli dopo l’operazione: è tornato a casa Il rientro a casa nella giornata di ieri annunciato dalla moglie Paola. Tantissimi i commenti di gioia dei fan.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna a casa Maurizio De Giovanni, dimesso dall'Ospedale Cardarelli. Lo scrittore napoletano, autore di celebri romanzi e saghe letterarie e televisive come Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, colpito da un infarto era stato ricoverato e sottoposto ad una angioplastica nel nosocomio partenopeo il 13 luglio scorso. Ma le sue condizioni di salute sono progressivamente migliorate, fino a spingere i medici a dimetterlo nella giornata di ieri. De Giovanni dovrà comunque osservare un periodo di riposo, durante la degenza, per riprendere le forze, prima di ricominciare la sua attività pubblica. La sua agenda era come sempre piena di appuntamenti, tra dibattiti e iniziative culturali, anche quest'estate.

La moglie annuncia il ritorno a casa

Ad annunciare il ritorno a casa di uno degli scrittori più famosi d'Italia è stata la moglie, Paola Egiziano, con uno stringato post su Facebook, nel quale ha scritto semplicemente la parola “casa!”, accompagnata da un cuoricino. Un annuncio subito accolto da decine di messaggi di gioia dei fan che hanno seguito con preoccupazione i giorni del ricovero in ospedale e si sono stretti alla famiglia per affrontare il delicato momento.

De Giovanni, 64 anni, è molto amato a Napoli, dove ha un fan club da popstar, e non solo per i suoi successi letterari e televisivi. Lo scrittore è apprezzato e stimato anche per la sua generosa partecipazione alla vita della città. De Giovanni è tifosissimo del Napoli e un attento osservatore della cronaca cittadina. Partecipa spesso ad eventi culturali e di solidarietà. Per questo, ma non solo per questo, nei primi giorni c'è stata tantissima apprensione per le sue condizioni di salute.