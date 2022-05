‘Massimo Ranieri caduto mentre elogiava il vaccino Covid’: polemiche sul post della senatrice Granato La senatrice Bianca Laura Granato ha scritto sui social un commento sulla caduta di Massimo Ranieri, mettendola in correlazione con il vaccino anti-Covid.

A cura di Valerio Papadia

Sta facendo discutere un post, pubblicato su Facebook, della senatrice Bianca Laura Granato (C.A.L. – Costituzione Ambiente Lavoro) , già nota per le sue posizioni complottiste e no-vax in cui mette in correlazione il vaccino anti-Covid e l'incidente che ha visto per protagonista il cantante Massimo Ranieri, che nella serata di ieri, venerdì 6 maggio, è caduto dal palco mentre si esibiva al Teatro Diana di Napoli, fratturandosi una costola.

Su Facebook, la senatrice Granato, dopo l'incidente occorso al cantante partenopeo, ha scritto: "Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli". Ranieri, in realtà – come mostra un video della caduta – stava cantando "Vent'anni", ma il riferimento della senatrice è probabilmente alla posizione favorevole del cantante sui vaccini anti-Covid.

Cartabellotta (Gimbe) sul post della senatrice: "Vergogna"

Sotto al post della senatrice Granato hanno trovato terreno fertile molti No-vax, che hanno a loro volta criticato le posizioni di Ranieri sul vaccino anti-Covid. Le parole della senatrice sono però state anche duramente criticate. È il caso del dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze), che dall'inizio della pandemia di Covid-19 ne segue gli sviluppi sul territorio italiano, regione per regione. Su Twitter, il medico ha scritto: "Vergogna di Stato", condividendo il post incriminato.