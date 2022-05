Il video della caduta di Massimo Ranieri al Teatro Diana: non si è accorto che il palco era finito A distanza di alcune ore dall’incidente che ha visto protagonista Massimo Ranieri al Teatro Diana di Napoli, circolano sul web le immagini della caduta nella quale il cantante ha rimediato la frattura di una costola.

A cura di Valerio Papadia

Assorbito così tanto dall'interpretazione che non si è accorto che il palco era terminato e che, da lì in avanti, c'era soltanto il vuoto. A distanza di alcune ore dall'incidente che ha visto come sfortunato protagonista Massimo Ranieri, impegnato ieri sera, venerdì 6 maggio, in un concerto al Teatro Diana di Napoli, spunta sul web il video che immortala la dinamica della caduta dal palco. Le immagini, registrate dagli spalti, mostrano Massimo Ranieri sul palco del teatro del Vomero, quartiere collinare della città, mentre intona le prime battute di "Vent'anni", uno dei suoi più grandi successi: mentre il cantante partenopeo avanza, impegnato a non calpestare il filo del microfono che stringe tra le mani, non si accorge che il palco è terminato e che davanti a lui c'è solo il vuoto.

Il tonfo della caduta è sordo e si sente nonostante il video sia girato, come detto, dagli spalti. La band continua a suonare ancora qualche nota, poi tutti si accorgono di quanto accaduto e l'aria diventa concitata: qualcuno corre in direzione del cantante, si sente un "Massimo" urlato da qualche parte nel teatro, poi le immagini si interrompono.

Le condizioni di salute di Massimo Ranieri

Soccorso dapprima dai presenti e poi da un'ambulanza del 118, il noto cantante è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che hanno evidenziato la rottura di una costola. Nella mattinata di oggi, sabato 8 maggio, il nosocomio in cui Ranieri ha passato la notte e nel quale si trova ancora ricoverato, ha poi diramato un bollettino medico: "Il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni".