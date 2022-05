Massimo Ranieri caduto, il bollettino medico dell’ospedale Cardarelli: frattura alla costola destra Il bollettino medico dell’Ospedale Cardarelli di Napoli sulle condizioni di salute di Massimo Ranieri: frattura della costola, stabile e dolorante ma non ci sono altre lesioni.

A cura di Redazione Napoli

Stamane il Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli ha diffuso un bollettino medico sulle condizioni di salute di Massimo Ranieri, il cantante e attore napoletano rovinosamente caduto dal palco del teatro Diana di Napoli davanti a centinaia di spettatori esterrefatti e preoccupati per la brutta scena cui si sono trovati ad assistere. Soccorso da alcuni medici in sala prima e poi dai paramedici del 118 e portato in ospedale, Ranieri è stato sottoposto a Tac e medicato.

Il bollettino diffuso oggi sabato 7 maggio alle ore 10.30 dalla direzione del Cardarelli è il seguente:

il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni.

Il bollettino medico conferma che Ranieri ha passato una notte relativamente tranquilla pur se tormentata dai comprensibili dolori dovuti alla brutta botta. Dalla direzione sanitaria del nosocomio partenopeo si informa che «ove necessario, il prossimo bollettino medico sarà emesso nella giornata di domani».

Leggi anche Disastro ospedali a Napoli: il racconto del pellegrinaggio per un intervento al volto ad un ragazzino di 15 anni

Vero è che, conclusi gli esami strumentali e visitato ulteriormente il paziente, una volta raggiunte le 24 ore di monitoraggio medico ed escluse altre complicazioni, Massimo Ranieri potrebbe essere dimesso e tornare a casa dove osserverà un periodo di riposo e di recupero fisico. Tutti gli spettacoli sono stati infatti sospesi in attesa che l'istronico artista, 71 anni, possa tornare sul palco al meglio delle sue forze.