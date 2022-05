Le condizioni di salute di Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco del teatro e il ricovero al Cardarelli Massimo Ranieri ha una costola rotta e varie ecchimosi: dolorante e dispiaciuto per aver interrotto lo show ieri a causa di un brutto incidente, una caduta da una scaletta del palco.

A cura di Redazione Napoli

Notte dolorante ma sostanzialmente tranquilla per Massimo Ranieri, il popolare cantante, attore e regista napoletano protagonista di un brutto incidente durante una esibizione al Teatro Diana di Napoli nella serata del 6 maggio. Ranieri, 71 anni, è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava, probabilmente dopo aver messo un piede in fallo.

Ranieri – che non ha mai perso conoscenza – è stato soccorso dalle persone presenti, è stato allertato il 118 che è rapidamente arrivato, il cantante è stato condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto a esami diagnostici e tenuto sotto osservazione per sospetto trauma toracico e varie escoriazioni. Il risultato? Costola rotta e «dispiacere per aver interrotto lo spettacolo» dal titolo "Sogno o son desto", nel quale l'artista di Santa Lucia avrebbe sciorinato i suoi grandi successi e la sua potente voce. Uno show che, come spesso accade al Teatro Diana, uno dei luoghi napoletani prediletti da Ranieri per i suoi spettacoli, registra sempre il tutto esaurito. Ovviamente non si conoscono ancora i tempi di recupero, quindi è difficile al momento sapere quando il cantante di "Perdere l'amore" riprenderà la normale attività.

Centinaia le attestazioni di solidarietà e gli auguri di pronta e piena guarigione sui social network sia da parte dei suoi ammiratori che dei suoi colleghi e anche alcune ironie per il ricovero al Cardarelli, lo stesso ospedale napoletano finito nella bufera negli ultimi giorni per le lunghe attese dei pazienti al Pronto Soccorso.