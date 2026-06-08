Elezioni a Sorrento 2026, i risultati definitivi: Corrado Fattorusso è il nuovo sindaco

Corrado Fattorusso eletto sindaco a Sorrento, al termine del ballottaggio, con il 59,41% dei voti.

Corrado Fattorusso, nuovo sindaco di Sorrento

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Si è concluso da poco lo spoglio dei voti del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Sorrento, nella provincia di Napoli: al termine degli scrutini è stato Corrado Fattorusso, candidato sostenuto dal centrodestra, a essere eletto come nuovo primo cittadino della città costiera della provincia partenopea. Fattorusso è stato eletto con il 59,41% delle preferenze, battendo così il suo sfidante, Ferdinando Pinto, che si è fermato al 40,59% dei voti.

Sorrento torna, dunque, ad avere un sindaco, dopo il periodo di commissariamento seguito all'arresto dell'ex primo cittadino Massimo Coppola. L'ex sindaco di Sorrento, infatti, è stato arrestato un anno fa, nel maggio del 2025, dopo aver intascato una mazzetta da 6mila euro; un'altra ordinanza nei confronti dell'ex sindaco è stata poi eseguita nel luglio del 2025, nell'ambito di una inchiesta su appalti e corruzione nel Comune di Sorrento.

I risultati delle elezioni a Sorrento 2026: l'affluenza al 52,12%

Dopo il testa a testa della tornata elettorale dello scorso 24 e 25 maggio, i cittadini di Sorrento sono stati chiamati al ballottaggio: i seggi, dunque, si sono aperti nuovamente oggi, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Stando ai dati diffusi dal Ministero dell'Intero, nella città di Torquato Tasso, i votanti che si sono recati alle urne sono stati il 52,12% degli aventi diritto; un dato in calo rispetto a quanto registrato nel ballottaggio del 2020, quando l'affluenza fu del 57,92%.

Corrado Fattorusso vince le elezioni comunali a Sorrento

E così, intorno alle ore 18 odierne, è arrivato il dato definitivo, che ha decretato che Corrado Fattorusso è il nuovo sindaco di Sorrento. Di professione avvocato, 58 anni, Fattorusso ha avuto pregresse esperienze politiche, come quella di assessore nel vicino Comune di Sant'Agnello, ma è la prima volta che ricopre la carica di primo cittadino.