Mariagrazia Imperatrice sta meglio: è uscita dalla terapia intensiva. Nonna Margherita esulta sui social La giovane ha lasciato la terapia intensiva ed è stata nuovamente ricoverata in Cardiologia: l’annuncio arriva proprio da Nonna Margherita.

A cura di Valerio Papadia

Nonna Margherita insieme alla nipote, Mariagrazia Imperatrice.

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice, l'influencer napoletana ricoverata a Londra in seguito ad alcuni problemi cardiaci, che negli ultimi giorni hanno tenuto in apprensione i suoi seguaci: la donna ha lasciato la terapia intensiva ed è stata nuovamente ricoverata nel reparto di Cardiologia del St Thomas' Hospital della capitale inglese. A dare la buona notizia circa le condizioni di Mariagrazia è sua nonna, Margherita, star dei social, soprattutto Instagram e Facebook, che proprio attraverso i suoi canali ufficiali qualche minuto fa ha scritto: "Una bella notizia, Maria è passata dalla terapia intensiva alla cardiologia". Nonna Margherita, condividendo un video spensierato insieme alla nipote, scrive ancora: "Spero che queste domeniche torneranno: io e te il cibo e tante risate".

Le condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice

È proprio Nonna Margherita, come detto vera e propria star dei social network, grazie alla quale anche Mariagrazia Imperatrice ha ottenuto un nutrito seguito, che informa i followers circa le condizioni di salute della ragazza. Mariagrazia, che vive e lavora a Londra, è stata ricoverata al St Thomas lo scorso 11 febbraio, come ha informato lei stessa, per non meglio precisati problemi cardiaci, dei quali ha scherzato con i fan, dal letto d'ospedale, nel giorno di San Valentino.

Dopo aver ringraziato i followers per la vicinanza, da qualche giorno la giovane non posta più sui social: è proprio Nonna Margherita a dare aggiornamenti quasi quotidiani sulle condizioni di Mariagrazia. Solo due giorni fa, lo scorso 18 febbraio, l'anziana aveva reso noto che la nipote era stata ricoverata in terapia intensiva per un peggioramento della sua salute.