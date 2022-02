Mariagrazia Imperatrice è in terapia intensiva, nonna Margherita: “Pregate per lei” Si aggravano le condizioni Mariagrazia Imperatrice, nonna Margherita sui social: “Adesso è in terapia intensiva, pregate la Madonna delle Grazie”.

Nonn Margherita insieme alla nipote, Mariagrazia Imperatrice.

Si aggravano le condizioni di Mariagrazia Imperatrice, la nipote di "nonna Margherita", star dei social. Proprio la donna da qualche giorno sta dando notizie sulle condizioni della nipote, in ospedale a Londra per problemi cardiaci di non meglio precisata natura. "Ho appena saputo che Mariagrazia è passata dalla cardiologia alla terapia intensiva per una crisi avuta durante la notte. Vi chiedo tanto amore e se potete una preghiera alla Madonna delle Grazie", ha scritto sui social nonna Margherita. Sui social, proseguono i messaggi di vicinanza alla nipote, ricoverata ormai da giorni all'ospedale Saint Thomas di Londra, dove vive e lavora da qualche tempo. La giovane, le cui condizioni si sarebbero aggravate, si trova da questa notte in terapia intensiva.

Mariagrazia Imperatrice, nota proprio per essere la "spalla" di nonna Margherita nei loro popolari video sui social, non scrive ormai da diversi giorni e sulle sue condizioni l'unica voce è quella di nonna Margherita. "Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti, tornerò presto, sognatori", era stato l'ultimo messaggio che era stato invece scritto dalla giovane nei giorni scorsi, dall'ospedale londinese. Anche a San Valentino la giovane aveva scritto un messaggio in cui quasi ironizzava sul ricovero per problemi di cuore proprio nel giorno degli innamorati, mostrando anche ai suoi followers la sua mano con la flebo in vena.