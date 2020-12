Ha riaperto al traffico automobilistico via Partenope: la strada sul lungomare di Napoli, nella serata di ieri, è stata colpita da una violenta mareggiata, causata dal maltempo che ha flagellato tutta la Campania, che ha spazzato via i gazebo dei ristoranti che sorgono di fronte al Golfo e causato ingenti danni. Nella notte e nella prima mattinata odierna, la strada è stata chiusa per consentire la rimozione dei detriti e degli ingombri: la riapertura è stata annunciata poco fa dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che su Facebook ha scritto: Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, ABC ed Asìa".

"Ore 1:00 Lungomare di Napoli. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci. Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti" ha scritto il primo cittadino partenopeo sulla sua pagina Facebook. De Magistris ha dunque dichiarato di voler aiutare i ristoratori del lungomare, forse i più danneggiati dalla mareggiata di questa notte. I gazebo di tutti i ristoranti, infatti, sono stati spazzati via dalla furia del vento e del mare, che ha superato i parapetti e ha allagato la strada. Un duro colpo per i ristoratori di via Partenope che, come tutta la categoria, da settimane sono fermi a causa della pandemia di Coronavirus: bar e ristoranti sono infatti chiusi e per loro è consentito solo asporto e delivery.