Marco Dongu, morto in un incidente con la volante della polizia: indagato l’agente che guidava Il poliziotto che guidava la volante che si è scontrata con la moto guidata dal 26enne è indagato: un atto dovuto per consentire alla Procura di svolgere le indagini del caso. Sul corpo di Marco Dongu è stata disposta l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Era molto conosciuto a Caserta Marco Dongu, il ragazzo di 26 anni morto mercoledì 20 settembre sulla variante Anas: la sua moto, una Yamaha R1, si è scontrata con una volante della Polizia di Stato. Mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, l'agente alla guida della volante risulta ora indagato per omicidio stradale: si tratta di un atto dovuto, per consentire alla Procura di Santa Maria Capua Vetere di fare piena luce sulla vicenda. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, così come la salma di Marco Dongu, sulla quale nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami autoptici.

I poliziotti stavano cercando gli autori di una rapina

Le indagini sul campo sono affidate ai carabinieri della compagnia di Caserta. Nella serata di mercoledì 20 settembre, intorno alle ore 20, in prossimità dell'uscita Tuoro sulla variante Anas di Caserta, la moto guidata da Marco Dongu e la volante della polizia si sono scontrate: gli agenti erano in pattugliamento, alla ricerca degli autori di una rapina appena commessa a Caserta, quando c'è stato l'incidente. Violento l'impatto, che non ha lasciato scampo al 26enne.

Come detto, Marco Dongu era molto conosciuto a Caserta: viveva nella vicina San Nicola la Strada. Il 26enne aveva collaborato con alcune testate giornalistiche locali, occupandosi soprattutto di calcio, ed era stata candidato al consiglio comunale di Caserta a sostegno del candidato sindaco Pio Del Gaudio.