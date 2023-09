Incidente tra moto e volante della polizia a Caserta: Marco Dongu muore a 26 anni Il grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, sulla variante Anas di Caserta, in prossimità dell’uscita di Tuoro.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, sulla variante Anas di Caserta: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una motocicletta si è scontrata con una volante della Polizia di Stato; purtroppo, il giovane alla guida del mezzo a due ruote, Marco Dongu, 26 anni, residente nella vicina San Nicola la Strada, è morto sul colpo.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 20 di ieri, in prossimità dell'uscita di Tuoro. La volante della polizia era in pattugliamento: da poco, infatti, c'era stata una rapina in una tabaccheria della città. Marco Dongu, invece, guidava la sua Yamaha R1 quando i due veicoli si sono scontrati: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 26enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Caserta, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: a loro sono affidate le indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente. Con molta probabilità, come è prassi in questi casi, sul corpo del 26enne sarà disposta l'autopsia.

Il cordoglio per la morte di Marco Dongu

Tanti i messaggi che sono apparsi sui social quando la notizia della morte del 26enne si è diffusa: Marco Dongu era infatti molto conosciuto a Caserta, aveva collaborato con alcune testate giornalistiche ed era stato candidato alle ultime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Pio Del Gaudio.

"Oggi è un giorno triste per i vigili del fuoco di Caserta. Siamo vicini alla famiglia Dongu per la perdita del caro Marco" scrivono i vigili del fuoco di Caserta su Facebook. Il padre del 26enne, infatti, è un pompiere.