Marcello Santa Maria è morto poco dopo l'arrivo in ospedale: forse vittima di una spedizione punitiva L'uomo, 53 anni residente a Posillipo, è arrivato ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in condizioni disperate. Qui è morto poche ore dopo il ricovero. Sarebbe stato vittima di un'aggressione: i carabinieri indagano per fare luce su quanto accaduto.

A cura di Redazione Napoli

È arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in condizioni gravissime, per morire poco dopo il suo ricovero in prognosi riservata. Sul corpo aveva ben visibili i segni di lesioni compatibili con delle percosse. Non ce l'ha fatta Marcello Santa Maria, 53 anni di Posillipo, trasportato nella mattinata di ieri – martedì 8 luglio – da un'ambulanza che lo ha soccorso in strada dopo alcune segnalazioni arrivate al 112. Le sue condizioni in serata sono peggiorate e, nonostante gli sforzi dei medici, alla fine non ce l'ha fatta e attorno alle 22.00 è stato dichiarato il decesso.

Ora sulla morte dell'uomo indagando i carabinieri: si potrebbe essere trattato di una rapina degenerata in violenza di fronte alla resistenza della vittima, ma non è escluso che il 53enne sia stato il bersaglio di una spedizione punitiva. Da quanto si apprende Santa Maria sarebbe persona già nota alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione Marcello Santa Maria sarebbe stato aggredito da due o tre uomini che lo hanno circondato in strada aggredendolo. L'ipotesi più probabile è che l'uomo conoscesse i suoi aggressori, forse si sarebbe recato all'appuntamento per "chiarire". Solo che una volta giunto al luogo stabilito, invece di un confronto chiarificatore, sarebbe stato selvaggiamente pestato. Probabilmente l'aggressione aveva uno scopo intimidatorio, ma i colpi ricevuti ne hanno provocato la morte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Bagnoli e della stazione di Posillipo, che stanno passando al setaccio la vita dell'uomo e raccogliendo diverse testimonianze. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.