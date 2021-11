Maratona di Napoli, strade chiuse e bus deviati dalle 8 alle 13 del 14 novembre: l’elenco Strade chiuse e bus deviati a Napoli dalle 8 alle 13 di domenica 14 settembre per la Maratona cittadina. Previste anche inversioni del senso di marcia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Strade chiuse e bus deviati a Napoli per la giornata di domenica 14 novembre, giornata in cui è prevista la Neapolis Marathon. Ad essere interessate saranno tutte le strade coinvolte nel percorso della maratona stessa: il blocco parte delle 8 e durerà fino alle 13 di domenica, e vedrà anche la conseguente deviazione di alcune linee di autobus in un'area particolarmente estesa che va dalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi e arriva fino a Mergellina.

Nel dettaglio, il Comune di Napoli ha istituito il divieto di transito veicolare in queste strade: piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, largo Sermoneta, molo San Vincenzo, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda A. Lucci, via Alcide de Gasperi, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, corso Umberto I, piazza Garibaldi, corso Arnaldo Lucci, via Alessandro Volta e via Sant'Erasmo; si tratta di strade dove passeranno gli atleti impegnati nella maratona.

Ma non solo: in via Nazario Sauro, nel tratto da via Cesario Console a via Lucilio, è stata istituita una corsia di emergenza dal lato dei fabbricati in direzione di via Acton. Previsto anche il senso unico di marcia in via Mergellina tra via Posillipo e via Orazio, in direzione di piazza Sannazaro ed il divieto di transito sulle rampe Paggeria. Infine, prevista la sospensione delle aree di sosta in via San Carlo e in via Dumas padre.

Deviate come detto anche le linee di autobus nelle aree interessate, ed in particolare: