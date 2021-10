Manfredi e De Magistris, passaggio di consegne al Comune. Il neo-sindaco: “Finita la propaganda” Gaetano Manfredi è ufficialmente il nuovo sindaco di Napoli, il 25esimo della storia della città. A consegnargli la fascia tricolore il sindaco uscente Luigi De Magistris, che lascia Napoli dopo 10 anni e 4 mesi di mandato. Il cambio del testimone è avvenuto nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, con una stretta di mano. Manfredi: “Finita la propaganda, adesso pensare alle cose serie”.

A cura di Ciro Pellegrino

Gaetano Manfredi è ufficialmente il nuovo sindaco di Napoli, il 25esimo della storia della città. A consegnargli la fascia tricolore il sindaco uscente Luigi De Magistris, che lascia Napoli dopo 10 anni e 4 mesi di mandato. Il cambio del testimone è avvenuto nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, con una stretta di mano tra i due primi cittadini. Dopodiché l'ex pm ha lasciato il Municipio. “Io sono il sindaco di tutti. È finita la campagna elettorale, è finita la propaganda. Adesso dobbiamo pensare alle cose serie, ai bisogni dei cittadini, alla concretezza delle azioni e all'unità istituzionale – ha detto Manfredi – Adesso dobbiamo solo lavorare e quindi auguro a me stesso e a tutti i cittadini un futuro che sia all'altezza delle aspettative”.

Manfredi e De Magistris hanno avuto un incontro di alcuni minuti nel primo pomeriggio, attorno alle 15. Al termine dell'incontro, de Magistris ha salutato la stampa e augurato "buon lavoro a Manfredi ma, soprattutto, ogni bene e ogni fortuna a Napoli e al popolo napoletano che ho servito con tanta dedizione per dieci anni e mezzo". "Al nuovo sindaco Manfredi ho garantito, qualora ci fosse la necessità, qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa". Manfredi nel discorso alla cerimonia di proclamazione avvenuta oggi, lunedì 18 ottobre 2021, ha anche annunciato che entro la settimana sarà varata la nuova giunta comunale. Tra i primi nomi confermati, quello del prefetto Antonio De Jesu, ex questore di Napoli, e del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, già assessore nella giunta regionale Caldoro.