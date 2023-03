Maltratta il papà e lo minaccia di morte per avere soldi: arrestato 35enne a Nola Il figlio aveva maltrattato il genitore anche in passato. Arrestato dalla Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Maltratta il padre e lo minaccia di morte per avere dei soldi. Angherie che continuano anche di fronte agli agenti della Polizia di Stato arrivati in casa dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite familiare. Il figlio, un 35enne napoletano, alla fine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è accaduto ieri sera, a Nola, in provincia di Napoli.

Violenze in famiglia, arrestato il figlio

Gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. Gli operatori, quando sono giunti sul posto, hanno notato l'uomo in evidente stato di agitazione. A quel punto, i poliziotti hanno accertato che il 35enne aveva chiesto dei soldi al padre e di fronte al suo rifiuto l’aveva minacciato di morte. Non era la prima volta, infatti, gli agenti hanno verificato che la situazione si era verificata già in precedenti occasioni.

Il giovane ha continuato a minacciare anche alla presenza della polizia

Ma la presenza degli uomini delle forze dell'ordine non è bastata a tranquillizzare il giovane. Il 35enne, infatti, anche in presenza degli operatori ha nuovamente minacciato i familiari. L'uomo, quindi, che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Purtroppo, non sono infrequenti episodi di violenza domestica, che vedono contrapposti i membri di una stessa famiglia. L'attenzione delle forze dell'ordine su questo tema è sempre molto alta e tutte le problematiche vengono affrontate con tatto e professionalità.