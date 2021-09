Maltempo nel Napoletano, il temporale ferma la funivia: passeggeri bloccati in cabina Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania nella giornata di oggi, domenica 5 settembre, ha causato diversi disagi e problemi: il servizio della funivia del Faito è stato infatti sospeso. Il forte temporale ha lasciato sospese diciotto persone. Una volta terminato, si è attivato il motore di riserva che li ha riportati a terra.

A cura di Ilaria Quattrone

Il maltempo ha bloccato la funivia del Faito. Sulla sua pagina Facebook dell'Eav, Ente autonomo Volturno, è stato segnalato che il servizio delle ore 17.25 è stato sospeso, fino a nuovo avviso, a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Il temporale ha lasciato sospesi in aria ben diciotto persone. Dopo la tempesta, il motore di riserva ha riportato le cabine a destinazione. A causa del disservizio, che ha lasciato in montagna circa cinquanta persone, l'Eav ha previsto un mezzo sostitutivo che le ha riportate a Castellammare di Stabia.

Vento e fulmini bloccano il sistema delle cabine

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, un violento temporale si è scatenato su tutta la provincia causando diversi disagi e problemi. Il vento e i fulmini hanno bloccato il sistema delle cabine della funivia proprio mentre a bordo c'erano 17 passeggeri e il controllore. Stando a quanto riportato dal giornale "Il Mattino", per dieci-quindici minuti sono rimasti sospesi in aria in attesa che il motore venisse riattivato. Una volta passato il maltempo, le cabine sono arrivate lentamente a destinazione.

Allerta meteo gialla diramata: allegamenti anche in provincia

Nel weekend una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul sud Italia. Sabato 4 settembre era stata diramata un'allerta gialla in Campania che è stata estesa fino alle 20 di oggi. Le precipitazioni hanno interessato l'area del Cilento, Piana del Sele e Tanagro. La Protezione civile aveva previsto tempeste di fulmini, grandinate e raffiche di vento. Alcuni allagamenti sono stati registrati in particolare a San Giorgio a Cremano.