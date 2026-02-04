Maltempo Napoli, auto si schianta e si ribalta a Posillipo: donna intrappolata, salvata dai passanti

Incidente stradale a Posillipo, nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Bellavista. Un'auto, a causa probabilmente della strada scivolosa per la pioggia e per le forti raffiche di vento legate al maltempo, ha perso il controllo e si è schiantata, ribaltandosi sul tettuccio. La donna che era al volante è rimasta intrappolata nell'abitacolo ed è stata soccorsa dai passanti che l'hanno aiutata ad uscire dall'auto rovesciata. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti.

Acquazzoni, vento e mare mosso si stanno registrando in Campania da questa mattina, mercoledì 4 febbraio. Su gran parte della regione, dalle 12 di oggi è in vigore un avviso di allerta meteo di livello giallo, che sarà valido fino alle 12 di domani, diramato dalla Protezione Civile regionale. A Napoli, il Comune ha disposto la chiusura parchi cittadini e del pontile Nord di Bagnoli, mentre è stato interdetto anche l'accesso alle spiagge pubbliche. Forte maltempo anche a Salerno e in buona parte della provincia, come l'agro nocerino sarnese. Forti mareggiate hanno messo in difficoltà anche i collegamenti nel Golfo di Napoli per le isole, come Procida, Ischia e Capri.