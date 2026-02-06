Maltempo in Campania, frana in Costiera: chiusa la Strada Statale Amaltiana

Foto dal gruppo Fb Cetara

Frana in Costiera Amalfitana questa notte, a causa del forte maltempo che si è abbattuto sulla Campania, con piogge scroscianti e violente raffiche di vento. Un pezzo di costone è crollato improvvisamente, invadendo la carreggiata. Chiuso un tratto della Strada Statale 163 Amalfitana, in corrispondenza di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Secondo le prime informazioni, a cedere sarebbe stato un terrapieno che si trova all'interno di una proprietà privata, con abbondante caduta di materiale dal versante attiguo alla statale causata dalle intense piogge nel corso della notte.

Chiusa la SS163 Amalfitana, auto deviate sul valico di Chiunzi

La circolazione stradale sulla SS163, gestita da Anas, società del gruppo Fs, è stata interrotta in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 47,300, in località Fuenti a Vietri sul mare. "L’interdizione al transito – spiega Anas -si è resa necessaria dalle prime ore di questa mattina, venerdì 6 febbraio, a causa della caduta di materiale dall'attiguo versante – di proprietà privata – a seguito delle intense piogge della notte. La circolazione è deviata in loco, attraverso il Valico di Chiunzi". Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, con gli ausiliari del traffico, che stanno indirizzando gli automobilisti verso le strade alternative, e i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno, per la gestione degli eventi.

La frana è avvenuta nel tratto della statale compreso tra Vietri sul Mare e Cetara, in località Fuenti. Al momento la strada risulta completamente non percorribile. La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla in vigore dalla mezzanotte di oggi, venerdì 6 febbraio, e per tutta la giornata. Sono previsti forti temporali, raffiche di vento e rischi di dissesti idrogeologici, come frane, fiumi di fango e allagamenti.