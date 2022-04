Maltempo Campania, il tetto della chiesa vola via per il vento: le due campane restano appese Letteralmente scoperchiata la Chiesa dell’Assunta, in piazza Mattis, a Quadrelle. Le due campane ottocentesche sono rimaste appese. Arrivano i pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raffiche di vento troppo forti fanno volare via il tetto della Chiesa dell'Assunta, in piazza Mattis, a Quadrelle, in provincia di Avellino, lasciando le due preziose campane dell'Ottocento appese e in bilico sulla strada. L'episodio è accaduto questa notte, attorno alle ore 3. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Avellino per la messa in sicurezza.

A rischio le due campane dell'Ottocento

Quando sono arrivati sul posto, i pompieri hanno scoperto che le forti raffiche di vento, dovute al maltempo, avevano letteralmente scoperchiato la Chiesa dell'Assunta che si trova al centro della città, facendo volare via la copertura. Le due campane risalenti al 1889 erano rimaste appese, con grosso rischio per l'incolumità dei passanti.

Per risolvere la situazione sono state necessarie circa 5 ore di lavoro. Tre le squadre che hanno lavorato con l'ausilio dell'autogrù e dell'autoscala fino alle ore 8 di stamattina, per rimuovere tutte le parti pericolanti e recuperare le due campane, le quali sono state messe in un luogo sicuro a disposizione del locale Parroco. Danni si sono verificati a due autovetture parcheggiate nei pressi e un'abitazione limitrofa. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

In Campania allerta meteo vento fino a Pasquetta

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte, in vigore dalle 23.59 di ieri, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della Domenica di Pasqua e per la mattina del Lunedì in Albis.