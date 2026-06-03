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Campania nel mirino del maltempo: temporali in arrivo oggi mercoledì 3, tregua attesa solo da venerdì

Una vasta depressione atlantica pilota due fronti perturbati verso sud. Sul fronte del caldo accumulato, i fenomeni rischiano di essere intensi.
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A cura di Redazione Meteo
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Da oggi, mercoledì 3 giugno, i temporali arrivano anche in Campania. Dopo aver colpito il Triveneto e le regioni centrali, il fronte perturbato si sposta verso sud-est e porta rovesci sulla regione, con fenomeni che – complice il caldo e l'umidità accumulati nelle ultime settimane – potrebbero assumere carattere intenso. La finestra di stabilità è fissata a venerdì 5 giugno, non prima.

A spiegare la sequenza è Mattia Gussoni, meteorologo de ilmeteo.it. La causa è una vasta area di bassa pressione con centro motore fermo sul Nord Atlantico: invece di restare confinata sul nord Europa, questa figura ciclonica smista a più riprese impulsi instabili verso il Mediterraneo, trovando un corridoio aperto in assenza di un anticiclone abbastanza robusto da fare da scudo.

Il meccanismo è quello classico da "temporale esplosivo": il bacino del Mediterraneo ha immagazzinato calore e umidità nei bassi strati durante le settimane precedenti. Quando le correnti fresche atlantiche scendono in quota, l'aria più pesante scivola sotto quella calda e umida preesistente, costringendola a salire bruscamente. Il risultato sono nubi cumuliformi cariche di pioggia, con frequenti fulminazioni, colpi di vento e grandinate localizzate.

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Due fronti in 48 ore

Mercoledì 3 giugno il primo fronte colpisce prima Triveneto e regioni adriatiche centrali, poi scende sulla Campania – qui vige una allerta meteo gialla – e la Puglia mentre il resto del Sud vive ancora condizioni migliori. Giovedì 4 è atteso un secondo sistema perturbato, con nuovi rovesci in particolare sulle Alpi e sul Nord Ovest: al Sud la situazione migliora temporaneamente.

Venerdì 5 arriva la svolta. Una prima rimonta dell'anticiclone porta sole prevalente sul meridione. Le precipitazioni residue restano confinate al Triveneto, mentre sulle adriatiche del Centro si registrano ancora piovaschi isolati. Il weekend dovrebbe consolidare il miglioramento su gran parte del Paese. I modelli indicano però che da venerdì torneranno nuove precipitazioni al Nord: la finestra di alta pressione è, al momento, tutt'altro che stabile.

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