Brutte notizie: allerta meteo a Pasqua e Pasquetta in tutta la Campania La Protezione Civile Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti e mare agitato: “Massima attenzione in occasione di gite fuori porta o attività in prossimità di pontili o zone alberate”

Brutte notizie – anche se non sorprendenti, poiché ampiamente previste dagli esperti meteo – per quel che riguarda il tempo a Pasqua e Pasquetta in Campania. Nel suo bollettino meteorologico la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

L'allerta è in vigore dalle 23.59 di oggi, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della domenica di Pasqua e per la mattina del Lunedì in Albis. L'allerta arriva soprattutto per richiamare all'attenzione i Comuni e chi si vuole mettere in cammino per gite di Pasquetta: attenzione alta in prossimità di pontili o zone alberate.

La Protezione civile nel suo bollettino ricorda che l'allerta vento non è associata ad alcun codice colore e che il colore Verde evidenzia solo l'assenza di criticità idrogeologica:

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e ai cittadini di prestare la massima attenzione in occasione di gite fuori porta o attività in prossimità di pontili o zone alberate.

A Fanpage.it il climatologo Adriano Mazzarella aveva spiegato cosa sarebbe accaduto in queste ore: