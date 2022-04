Meteo Pasqua e Pasquetta in Campania: freddo e vento ma senza pioggia: spiega il meteorologo Mazzarella “Freddo e vento a Pasqua e Pasquetta, ma senza pioggia”. Parla a Fanpage.it Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giorno di caldo quasi estivo, poi arriveranno i giorni di Pasqua e Pasquetta con freddo e vento su tutta Napoli e la Campania. Lo ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli. "Anche se non ci sarà pioggia", ha spiegato Mazzarella, "saranno giornate caratterizzate da vento e freddo, con temperature anche in forte calo rispetto a quelle quasi estive di questi giorni.

Professore, che clima ci attende in vista di Pasqua e Pasquetta?

Questi giorni sono praticamente estivi, ma sono un falso segnale. Al momento le temperature si mantengono sui 4-5 gradi sopra la media in questo momento, ma è una risalita destinata a fermarsi, anche se l'anticiclone africano che domani arriverà sul Mediterraneo porterà ad un altro sbalzo di 3-4 gradi verso l'altro, tanto che giovedì 14 aprile, ovvero il Giovedì Santo, avremo temperature di 24-25 gradi, praticamente estive. Così sarà anche venerdì, con un aumento finale di 7-8 gradi rispetto alle medie stagionali. Ma da sabato 16 aprile, il quadro cambierà drasticamente, con un primo calo, seppur leggero delle temperature.

Quindi cosa ci aspetta a Pasqua e a Pasquetta?

La domenica di Pasqua vedremo ben 2-3 gradi sotto le medie stagionali, quindi con un drastico abbassamento della temperatura che proseguirà anche nel Lunedì dell'Angelo, il giorno di Pasquetta, l'abbassamento sarà di ben 5-6 gradi rispetto alle temperature tradizionali. Solo tra martedì e mercoledì ci sarà un ritorno graduale alla normalità. Pasqua e Pasquetta vedranno un vero e proprio ritorno dell'inverno.

Non solo freddo dunque, ma anche il vento..

Sì, il freddo sarà correlato anche da un forte vento da nord-est: la massa d'aria fredda arriva infatti direttamente dalla Groenlandia, che unendosi al grecale la cui temperature interna è di zero gradi farà sentire ancora di più il freddo, a causa della temperature percepita. Saranno insomma due giornate molto particolari, che dimostrano gli effetti del dinamismo del clima.

Tuttavia, non pioverà in quei giorni..

No, direi che non ci sarà pioggia: siamo di circa dieci millimetri sotto la media di quanto dovrebbe cadere ad aprile. A Napoli, per capirci, mediamente cadono 70 millimetri di pioggia, ora siamo già a 55 millimetri caduti. Quindi, possiamo dire che sarà un clima adatto per lo più per i turisti, magari già abituati ad avere a che fare con il freddo. Del resto aprile è fatto così: fa tre passi avanti verso l'estate e due indietro verso l'inverno, alternando così giornate di caldo quasi estivo a quelle di freddo praticamente invernale.