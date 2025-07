Maltempo a Napoli, alberi crollati al Vomero, a Posillipo tombini scoppiati e scooter trascinati dalla pioggia Due alberi crollati al Vomero, in via Domenico Fontana e alla Case Puntellate. Tombini saltati a Posillipo e motorini trascinati dalla pioggia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Scoppiano i tombini a Posillipo per il maltempo. Le strade diventano fiumi. Trascinati dalla pioggia anche gli scooter in via Posillipo. Due alberi caduti al Vomero: il primo in via Domenico Fontana, di fronte al liceo scientifico Elio Vittorini. Il secondo alle Case Puntellate, dove si è spezzato un ramo caduto in strada tra le auto. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Questo il primo bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta su Napoli questa mattina, tra le 9 e le 11. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nell'area occidentale interessata dalla perturbazione meteorologica, specialmente nei comuni di Bacoli e Pozzuoli, interessati da allagamenti vari. Al momento la situazione è ritornata stazionaria. Non risultano persone ferite, né tantomeno evacuate.

"Ancora la caduta di un albero stavolta è via Domenico Fontana – spiega il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti, della V Municipalità Vomero-Arenella, presente sul posto – Il cedimento è avvenuto all'altezza del liceo scientifico Elio Vittorini. Si susseguono i problemi nella Municipalità che si caratterizza per una totale assenza di cura del Verde, zero agronomi, zero periti agrari, zero giardinieri". Un altro ramo spezzato si registra alle Case Puntellate.

Allagamenti a Posillipo, saltano i tombini

Strade allagate anche a Posillipo, come segnala il consigliere della I Municipalità, Francesco De Giovanni: "Alla Torretta tanti negozi allagati, con danni ingenti anche alla mercanzia. Come istituzioni siamo vicini ai cittadini colpiti da questo nubifragio e chiediamo un immediato intervento di disostruzione dei tombini, laddove necessario".

Mentre il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) e il consigliere municipale di Europa Verde, Lorenzo Pascucci, affermano:

“Servono interventi strutturali contro i cambiamenti climatici. Le previsioni meteo purtroppo si sono rivelate esatte: un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Napoli e provincia, causando gravi disagi e danni su tutto il territorio. Particolarmente colpita la zona di Posillipo, dove si sono verificati allagamenti significativi lungo Via Posillipo, soprattutto nel tratto compreso tra Piazza Donn’Anna e Largo Sermoneta. Nonostante l’attivazione del sistema di sicurezza delle reti fognarie “Troppopieno” e gli sversamenti di emergenza in mare – come documentato nella zona del Palazzo Donn'Anna – numerosi tombini sono saltati a causa della pressione".

E concludono:

“Non possiamo continuare a subire passivamente eventi di questo tipo. La rete fognaria, così com'è, purtroppo non regge più l’urto di piogge sempre più violente e frequenti. È indispensabile adattare le nostre infrastrutture ai cambiamenti climatici in atto, ripensando l'intero sistema di drenaggio urbano. In attesa dell’avvio dei lavori al collettore fognario Donn’Anna – già deliberati e finanziati – chiediamo che si accelerino tempi e procedure. Quell’intervento è fondamentale per mettere in sicurezza un’area fragile, ma al tempo stesso strategica per la città, che oggi appare del tutto fuori controllo durante ogni emergenza meteo. Questo nuovo episodio dimostra che non è più possibile parlare di ‘eccezionalità’. I cambiamenti climatici impongono un cambio di passo concreto: servono risorse, visione e azioni strutturali. Non si può più rimandare.”